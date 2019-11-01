Бурков находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Запрос на его экстрадицию был направлен и российской стороной. Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск.

30 октября министр юстиции Израиля одобрил экстрадицию россиянина в США. Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал это решение неприемлемым и не имеющим юридических оснований.

Как пишет газета Jerusalem Post, решение об отмене экстрадиции Буркова связано с судьбой израильской гражданки Наамы Иссахар, которая в октябре была приговорена в России к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.

Семья Иссахар утверждает, что она является дипломатическим заложником, а приговор ей нацелен на то, чтобы у российских властей появилась возможность ее обмена на Буркова. Накануне родственники израильтянки обратилась в Верховный суд с просьбой об отмене экстрадиции Буркова.

Издание Haaretz также отмечает, что Москва оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Алексея Буркова в обмен на освобождение Наамы Иссахар.

25-летнюю израильтянку, имеющую также гражданство США, задержали в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В багаже Иссахар, летевшей через Москву транзитом, обнаружили 9,6 грамма гашиша.

Иссахар обвинили по двум статьям - хранение наркотиков в значительном размере и контрабанда. Девушка признавала, что в ее багаже, летевшем транзитом из Дели в Тель-Авив, действительно был гашиш, однако утверждала, что доступа к чемодану во время пересадки в Москве у нее не было.

Jerusalem Post сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался повлиять на рассмотрение дела Иссахар и говорил о ней с российским президентом Владимиром Путиным, когда несколько недель назад был в Сочи.