После аварии, которую потерпел первый израильский лунный зонд Beresheet при посадке на поверхность земного спутника, Израиль планирует вторую миссию на Луне. Израильская корпорация SpaceIL, сконструировавшая луноход, планирует вторую попытку прилунения зонда, сообщило в воскресенье, 14 апреля, израильское телевидение.

"Ввиду большой международной поддержки, которую я получил во время этого проекта, я решил начать новый проект - Beresheet 2", - заявил главный спонсор и президент SpaceIL Моррис Кан. По его словам, компания уже приступила ко второму проекту и надеется довести его до конца.

Технические проблемы привели к аварии Beresheet

Зонд Beresheet 11 апреля потерпел аварию при посадке на поверхность Луны. Незадолго до прилунения были выявлены технические проблемы с двигателем зонда, после чего он разбился, сообщили в центре управления полетом в Тель-Авиве. В случае успешной посадки 585-килограммового зонда Израиль стал бы четвертой страной после США, РФ и Китая, сумевшей осуществить прилунение своего зонда. Кроме того, Beresheet стал бы первым частным космическим кораблем, совершившим прилунение.

Луноход Beresheet, сконструированный SpaceIL в сотрудничестве с концерном Israeli Aerospace Industries, был запущен 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал. На орбиту он был выведен ракетой Falcon-9 частной компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

На борту Beresheet также находилась временная капсула с цифровыми файлами. Стоимость строительства Beresheet составила в пересчете около 84 миллионов евро. Проект финансировался частными инвесторами.