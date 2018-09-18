Израиль возлагает ответственность за уничтожение самолета на режим Башара Асада, ПВО которого сбили Ил-20.

По мнению израильских властей, ответственность за уничтожение Ил-20 и за гибель людей лежит также на Иране и "Хизбалле".

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает, что израильские ВВС в ночь на вторник атаковали военный объект в районе Латакии. По данным ЦАХАЛа, с этого объекта должны были переправить в Ливан для Ирана и "Хизбаллы" системы для производства оружия.

В заявлении напоминается, что между израильскими и российскими вооруженными силами существуют механизмы для предотвращения подобных инцидентов. Эти механизмы были задействованы и минувшей ночью.

Согласно предварительным результатам проведенного ЦАХАЛем расследования, к уничтожению Ил-20 привела неточность огня сирийских ПВО. На момент запуска сбившей Ил-20 ракеты самолеты израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля.

Израильские власти также выразили готовность передать России всю необходимую для проведения расследования информацию.

Напомним, минобороны России заявило, что российский Ил-20 подставили под удар самолеты Израиля.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как отметили в министерстве обороны РФ, израильская сторона не предупреждала Россию о готовящихся ударах по Сирии. "О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", — сказал Конашенков.

По данным минобороны РФ, Ил-20 после поражения ракетой сирийского зенитно-ракетного комплекса С-200 упал в 27 км западнее населённого пункта Баниас в провинции Латакия (в Средиземное море).