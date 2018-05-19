Правительство Израиля отвергло решение Совета ООН по правам человека о расследовании гибели палестинцев в секторе Газа. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщил МИД Израиля в Twitter. "Израиль полностью отвергает решение Совета ООН по правам человека, которое в очередной раз доказывает, что это орган с антиизраильским большинством, в котором преобладают лицемерие и абсурд. Результаты комитета по расследованию, принятые Советом, известны заранее и продиктованы в форме самой резолюции", - указывается в сообщении.
Ранее Совет ООН заявил, что намерен создать независимую комиссию по расследованию "предполагаемых нарушений международного гуманитарного права" и прав человека при столкновениях между палестинцами-демонстрантами и армией Израиля в секторе Газа. За создание комиссии высказались 29 стран-участниц Совета ООН. США и Австралия высказались против. Ранее с призывом расследовать столкновения в секторе Газа выступил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн
В ходе столкновений на границе сектора Газа с Израилем в понедельник, 14 мая, погибли около 60 палестинцев. Демонстранты бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, а также пытались перерезать пограничные заграждения. Подобные действия не представляли "непосредственной угрозы жизни", которая могла бы оправдать применение насилия против палестинцев, заявил Раад аль-Хуссейн.
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