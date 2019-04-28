"Несколько минут назад двое сирийских заключенных были переданы Красному Кресту на КПП "Кунейтра" на Голанских высотах", - сказано в распространенном военными коммюнике.
Государственное радио Израиля "Кан" ранее сообщило со ссылкой на официальный источник, что "после возвращения тела Баумеля Израиль принял решение освободить двух сирийских заключенных в качестве жеста доброй воли".
11 июня 1982 года танковый батальон Армии обороны Израиля при выходе из окружения в бою у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан, долина Бекаа) потерял до 35 солдат и офицеров. В том бою пропал без вести Захария Баумель.
Израиль не прекращал попыток найти своего солдата более 37 лет. 4 апреля в Москве в Минобороны РФ останки Баумеля были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения в тот же день на родной земле.
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