В воскресенье власти Израиля освободили двух сирийских заключенных после возвращения ранее в этом месяце останков израильского танкиста Захарии Баумеля, пропавшего без вести 37 лет назад в Ливане, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Izraelis
© AFP / Scanpix

"Несколько минут назад двое сирийских заключенных были переданы Красному Кресту на КПП "Кунейтра" на Голанских высотах", - сказано в распространенном военными коммюнике.

Государственное радио Израиля "Кан" ранее сообщило со ссылкой на официальный источник, что "после возвращения тела Баумеля Израиль принял решение освободить двух сирийских заключенных в качестве жеста доброй воли".

11 июня 1982 года танковый батальон Армии обороны Израиля при выходе из окружения в бою у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан, долина Бекаа) потерял до 35 солдат и офицеров. В том бою пропал без вести Захария Баумель.

Израиль не прекращал попыток найти своего солдата более 37 лет. 4 апреля в Москве в Минобороны РФ останки Баумеля были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения в тот же день на родной земле.

NEWSru.com
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