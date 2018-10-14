"С этого момента любая диверсия с сектора Газы, получит крайне жесткий ответ, и будут возобновлены точечные ликвидации главарей террора", - говорится в заявлении.
Ранее 14 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по группе поджигателей, запускавших "огненные" шары в сторону израильской территории. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что удар был нанесен по группе террористов на севере сектора Газы.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что "легкий разведывательный самолет" ЦАХАЛа атаковал группу молодых людей в районе Бейт-Хануна. Согласно этому источнику, один человек ранен. По другим источникам, ранены трое.
Министр обороны Авигдор Либерман заявил 14 октября, что Израиль больше не станет пытаться разрешить ситуацию в секторе Газа невоенными средствами. По словам министра еврейское государство старалось избежать военной операции в секторе, так как любое вооруженное столкновение неизбежно приводит к гибели солдат. "Мы были обязаны попытаться найти другие способы. С момента моего вступления в должность министра обороны я говорил о том, что у Израиля нет такой привилегии вести войны, когда их можно избежать. Мы можем вести войны исключительно тогда, когда избежать их невозможно", - сказал Либерман и добавил, что в настоящий момент выбора у нас больше нет. Мы обязаны нанести жесткий удар по ХАМАСу.
По словам министра Либермана ХАМАС превратил столкновения на границе с сектором Газа в стратегическое оружие, с помощью которого они пытаются подорвать нашу силу сдерживания и оказать давление как на израильскую общественность, так и на правительство. Ни поставки топлива, ни выплаты зарплат служащим в секторе, по мнению министра обороны, не смогут изменить ситуацию. ХАМАС твердо намерен продолжать свои акции до полного снятия блокады с сектора, без соглашения по возврату наших пленных и пропавших без вести, без того чтобы он отказался от уничтожения Государства Израиль, без разоружения. "Это неприемлемо. Мы достигли момента, когда мы должны нанести самый жесткий удар по ХАМАСу. Я предполагаю, что этот вопрос будет представлен на рассмотрение кабинета министров, и он примет решение", - подчеркнул Либерман.
Министр пояснил, что все его последние решения, включая запрет на провоз газа и горючего, являются ответом на террористическую деятельность, ведущуюся с той стороны забора. "Мы разрешили провоз 4 цистерн утром, и в тот же день получили 4 пожара, 14 запусков воздушных змеев и беспорядки на границе в которых участвовали 16,000 человек", - сказал Авигдор Либерман и подтвердил, что поставки газа и горючего не возобновятся пока не восстановится тишина на границе.
На арабоязычной странице "Аль-Мунаск" в социальной сети Facebook, поддерживаемой координатором действий правительства на территориях, Либерман сегодня лично обратился к жителям сектора Газа и призвал их выступить против ХАМАСа. "Государство Израиль было готово улучшить положение жителей сектора Газа, однако решение главарей ХАМАСа повысить уровень насилия именно в тот день, когда в сектор были ввезены цистерны с соляркой, привело к тому, что провоз горючего в сектор был остановлен. Вся ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации лежит исключительно на ХАМАСе. Я призываю вас, жители сектора Газа: Начните действовать против экстремистских лидеров, служащих иранским аятоллам, взявших вас в заложники", - сказал министр Либерман.
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