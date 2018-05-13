"Установка, атакованная ВВС Израиля, вела ракетный огонь по самолетам ВВС Израиля с целью сбить их. Армия обороны Израиля продолжит действовать против любого, кто попытается нанести вред Государству Израиль и его жителям", — приводит агентство сообщение.
Удар по сирийскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) "Панцирь-С1" решено было нанести после того, как он открыл огонь по израильским самолетам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
"Установка, атакованная ВВС Израиля, вела ракетный огонь по самолетам ВВС Израиля с целью сбить их. Армия обороны Израиля продолжит действовать против любого, кто попытается нанести вред Государству Израиль и его жителям", — приводит агентство сообщение.
Как писало издание Haaretz 10 мая, Израиль решил провести операцию на территории Сирии после того, как Иран выпустил 20 ракет по израильским позициям на Голанских высотах. Самолеты ВВС Израиля вошли в сирийское воздушное пространство, планируя нанести удары по десяткам иранских целей.
При этом силы ПВО Сирии начали выпускать по самолетам зенитные ракеты. В ответ израильские самолеты обстреляли и уничтожили пять сирийских противовоздушных батарей, которые представляли собой комплексы российского производства "Панцирь-С1", С-75 "Двина", С-200 и "Бук".
После операции Израиль опубликовал видео уничтожения комплекса "Панцирь-С1".
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