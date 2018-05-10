Как сообщается, рано утром в четверг примерно 20 ракет были выпущены бойцами иранского Корпуса стражей исламской революции. Некоторые из этих ракет были перехвачены, в результате обстрела погибших нет.

Ранее на этой неделе Израиль сообщил о необычной активности иранских сил в регионе.

Израильские войска на Голанских высотах были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а для гражданского населения были открыты бомбоубежища.

В своем заявлении Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что рассматривает этот инцидент со всей серьезностью и готова к самым различным сценариям развития событий.

Представитель израильских военных Джонатан Конрикус заявил, что Израиль ответил на этот обстрел, но он не привел каких-либо подробностей по поводу ответных мер.

Сирийское государственное агентство новостей Сана сообщило, что Израиль нанес ответный удар и что десятки израильских ракет были якобы сбиты к югу от Хомса.

Как сообщает агентство, некоторые ракеты достигли целей, среди которых - позиции сирийских ПВО и склад с оружием.

Во вторник сирийские правительственные СМИ сообщили, что Израиль нанес воздушный удар по военной базе в городе Аль-Кисва, расположенном к югу от Дамаска, примерно в 50 км от границы с Израилем.

В прошлом году источник в разведке одной из западных стран сообщил Би-би-си, что иранские военные создали свою базу в расположении сирийских правительственных войск в Аль-Кисве.