По сведениям армейской пресс-службы, в субботу вечером две ракеты были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон. В ответ израильские истребители и боевые вертолеты атаковали две артиллерийские батареи, несколько армейских постов, а также батарею ПВО SA-2 (советский зенитно-ракетный комплекс С-75.
Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот.
"Вчера я провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля", - цитирует высказывания премьера его канцелярия.
Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q— Israel Defense Forces (@IDF) June 2, 2019
В субботу две ракеты были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на Голанских высотах. Одна из ракет разорвалась на израильской территории.
Сирия заявила, что средства ПВО страны успешно отразили в воскресенье две ракетные атаки со стороны Израиля на южные окрестности Дамаска и город Эль-Кунейтру, сообщило агентство САНА со ссылкой на источник в Командовании ВС республики. По его информации, первый удар был нанесен по позициям сирийской армии к юго-западу от столицы на рассвете в 03:22 утра по местному времени (совпадает с московским).
"Воздушные цели противника появились со стороны оккупированных Голанских высот, - говорится в сообщении. - Наши зенитчики сразу открыли огонь и поразили вражеские ракеты".
Трое военнослужащих убиты, еще семь ранены в результате произошедшего в воскресенье обстрела территорий к юго-западу от столицы Сирии, сообщило агентство САНА со ссылкой на военный источник. По его данным, нападение осуществлял Израиль, который выпустил несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейт.
"В 04:10 утра Израиль возобновил свои агрессивные действия и атаковал несколькими ракетами район к востоку от Эль-Кунейтры, - отмечается в документе. - В результате погибли трое военнослужащих и еще семь получили ранения, был нанесен также материальный урон".
Все последние ракетные удары Израиль наносил со стороны демилитаризованной зоны на Голанах, ранее израильские ВВС атаковали военные объекты в Сирии из воздушного пространства соседнего Ливана. Так, 13 апреля сирийские ПВО отразили израильскую атаку на военную базу в городе Масъяф, в центральной провинции Хама.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.
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