По словам израильских военных, такой массированный удар стал ответом на ракетный обстрел Израиля, произведенный одним из иранских подразделений. Все ракеты были перехвачены, жертв и разрушений нет, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ходе [нашего] обстрела иранских и сирийских объектов, используемых в террористических целях, Сирия применила свои противоракетные зенитные установки, несмотря на предупреждения этого не делать. В результате ряд установок был уничтожен", - заявили в среду в Армии обороны Израиля.

Сирийская сторона сообщает, что ее система ПРО перехватила большую часть израильских ракет над Дамаском, однако двое мирных граждан все же погибли.

По словам очевидцев, в районе Дамаска звучали громкие взрывы, в некоторых частях города начались пожары.

"Отдыхаю на балконе, и вдруг такое. Похоже не массированную израильскую атаку где-то на юге Дамаска", - написал в "Твиттере" пользователь Дэнни Макки.

Россия осуждает

По словам израильских военных, в происходящем на сирийской земле виновно правительство Сирии, которое потворствует акциям против Израиля. ЦАХАЛ настоятельно советует властям в Дамаске начать сдерживать такие акции.

Россия, являющаяся одним из ближайших союзников президента Сирии Башара Асада, осудила израильский налет.

"Мы будем еще выяснять обстоятельства, это очень все неправильно. Это ведет просто к никому не нужной эскалации напряженности", - заявил в среду замглавы российского МИД Михаил Богданов.

Пресса Израиля подчеркивает, что российские зенитно-ракетные установки С-300, размещенные в районах дислоцирования российских войск, не пострадали.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль осуществил сотни ракетных обстрелов сирийской территории с целью остановить наращивание там военного присутствия Ирана и помешать иранским поставкам оружия военизированной группировке "Хезболла" в соседнем Ливане.