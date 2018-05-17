Израиль в ночь на четверг, 17 мая, совершил серию авиарейдов по целям в секторе Газа. Целью воздушных ударов были объекты палестинского радикального движения ХАМАС — ряд зданий и инфраструктура на одной из военных баз, а также завод по изготовлению оружия, сообщил представитель израильской армии. По данным министерства здравоохранения в Газе, в результате авианалетов был ранен один человек.

Израильская армия заявила, что авиарейды были совершены в ответ на массированный обстрел палестинскими радикалами израильского приграничного города Сдерот. В результате этого пулеметного обстрела никто из израильтян не пострадал.

Накануне ситуация на границе Израиля и сектора Газа была спокойной. 14 мая здесь прошли акции десятков тысяч палестинцев, протестовавших против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты применили огнестрельное оружие для усмирения протестующих. В результате погибли не менее 60 человек, из которых 50 человек были активистами радикального движения ХАМАС. Еще более 2700 человек были ранены. Действия Израиля вызвали шквал международной критики.

На 18 мая палестинские группировки запланировали новые массовые демонстрации протеста.