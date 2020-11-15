"Две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. В ответ истребители, боевые вертолеты и танки нанесли удары по подземной структуре и военным постам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

"Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и готова решительно противодействовать любым попыткам террористической деятельности, направленной против израильского гражданского населения, а также любому нарушению суверенитета Израиля", - добавили военные.

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Ранее в воскресенье с территории сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты, "первый запуск не привел к срабатыванию сирен, так как в этом не было необходимости", а "второй пуск вызвал срабатывание сигналов воздушной тревоги в Ашдоде и районе Шфела (близ границы с сектором )". Около двух часов ночи жителей Ашкелона разбудило несколько сильных взрывов.

Государственное радио Израиля Kan передало, что ракеты не удалось перехватить, но они упали на незаселенных участках."Система противовоздушной обороны "Железный купол" запускала перехватчики в соответствии со стандартными оперативными процедурами", - уточнили военные.

Прошлый раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали Израиль ракетному удару 23 октября. Один из снарядов тогда был перехвачен системой ПВО "Железный купол", второй упал в незаселенной пустынной местности. Тогда армия Израиля также сообщала, что нанесла удар по позициям движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет в израильскую сторону.