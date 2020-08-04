Истребители, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты армии Израиля вечером в понедельник, 3 августа, нанесли удар по военным целям в Сирии. Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что эта акция стала ответом на попытку неизвестных лиц осуществить взрыв у разделительного забора между территорией, контролируемой Израилем и Сирией, у Голанских высот ранее в тот же день. Четыре боевика, устанавливавшие взрывчатку со стороны Сирии, были убиты огнем армии Израиля.

В число целей, по которым был нанесен удар, вошли наблюдательные пункты, системы сбора разведданных, средства зенитной артиллерии, системы командования и управления на базах сирийских вооруженных сил. Сирийское агентство Sana сообщило, что военным объектам на юге Сирии был причинен материальный ущерб. О погибших в ходе удара не сообщается.

Это уже второй ответный удар армии Израиля за 24 часа - в ночь на понедельник авиация Израиля нанесла удар по подземным военным объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. "В ответ на ракету, выпущенную по Израилю ранее этим вечером, наши ВВС только что нанесли удар по подземной террористической инфраструктуре ХАМАС в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным за всю активность, исходящую из Газы", - говорилось в сообщении Армии обороны Израиля.