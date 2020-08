Истребители, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты армии Израиля вечером в понедельник, 3 августа, нанесли удар по военным целям в Сирии. Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что эта акция стала ответом на попытку неизвестных лиц осуществить взрыв у разделительного забора между территорией, контролируемой Израилем и Сирией, у Голанских высот ранее в тот же день. Четыре боевика, устанавливавшие взрывчатку со стороны Сирии, были убиты огнем армии Израиля.

This is the moment when four terrorists attempted to plant explosives near the security fence between #Israel and #Syria last night...

...and the moment we stopped them.

We will continue to defend Israel's borders from all enemy threats. pic.twitter.com/bQPGPiJFlg