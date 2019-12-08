Израиль нанес ракетные удары в ответ на обстрел из сектора Газа

После обстрела Израиля из сектора Газа израильская армия нанесла серию авиаударов по объектам ХАМАС.
Izraelio oro gynybos sistemos raketa
© AFP / Scanpix

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ракетных ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Авиаудары были ответом на ракетный обстрел палестинцев, сообщило командование израильских вооруженных сил в ночь на воскресенье, 8 декабря в Twitter. Среди атакованных объектов - военный лагерь ХАМАС со всей инфраструктурой.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Накануне из сектора Газа впервые за последнюю неделю были выпущены по Израилю три ракеты, которые были перехвачены израильскими системами ПВО "Железный купол". Из-за обстрела были запущены сигналы тревоги в приграничных населенных пунктах и городе Сдерот.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

С ноября наблюдается новое обострение конфликта между Израилем и палестинцами, начавшееся после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров "Исламского джихада" Баха Абу аль-Атта. В ответ только за один день палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 400 ракет.

В свою очередь ЦАХАЛ нанес удары по десяткам объектов ХАМАС, в результате были убиты 36 человек, большинство из которых - палестинские боевики. Затем стороны при посредничестве Египта и ООН согласовали режим прекращения огня, действующий с 14 ноября, но неоднократно с тех пор нарушавшийся.

Deutsche Welle

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