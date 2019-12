Израиль нанес ракетные удары в ответ на обстрел из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ракетных ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Авиаудары были ответом на ракетный обстрел палестинцев, сообщило командование израильских вооруженных сил в ночь на воскресенье, 8 декабря в Twitter. Среди атакованных объектов - военный лагерь ХАМАС со всей инфраструктурой.

3 rockets were fired from #Gaza at Israeli towns and cities earlier tonight.

In response, IDF fighter jets & attack helicopters just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.