По словам высокопоставленного представителя ВВС Израиля генерала Томера Бара, этот авиаудар стал самым мощным со времени войны в Ливане в 1982 году. При этом все самолеты, принимавшие участие в боевом вылете, благополучно вернулись на базу.

Ранее израильская авиация нанесла удар по "иранским целям" в Сирии после того, как над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Целью ударов были системы управления дронами.

В ходе этой атаки по израильским самолетам был открыт огонь из систем ПВО. В результате один из истребителей был поврежден и упал на севере Израиля. По словам израильских военных, летчики катапультировались, однако получили травмы и были госпитализированы.

Это первая потеря ВВС Израиля с 2006 года, когда боевики "Хезболлы" сбили ракетой израильский вертолет над Ливаном. При этом погибли все пять членов экипажа, включая девушку-бортинженера.

Сирийские власти пока официально не прокомментировали инцидент. Ранее в подобных случаях они обвиняли Израиль в агрессии и использовали ПВО, но до сих пор им не удавалось сбивать израильские истребители.

В тоже время государственное сирийское агентство САНА со ссылкой на анонимный источник передает, что сирийские ПВО якобы подбили больше одного самолета. Система ПВО отразила нападение ВВС Израиля на военную базу в центре Сирии, говорится в сообщении.

В марте прошлого года министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял, что в случае нового обстрела зенитными ракетами израильских самолетов вся система противовоздушной обороны Сирии будет немедленно уничтожена.

Тогда сирийские ракеты также были выпущены по израильским самолетам, наносившим удары по территории Сирии. Одну из ракет удалось сбить, две другие упали на территории Израиля. Израильские самолеты не получили повреждений.

Сообщалось, что Израиль тогда впервые применил в боевых условиях систему ПРО Arrow. Сейчас, во время инцидента с иранским дроном, в некоторых районах Израиля сработала система оповещения о воздушной тревоге.

"Сирийцы играют с огнем, позволяя иранцам атаковать Израиль," — предостерег представитель армии Израиля подполковник Йонатан Конрикус. Он добавил также, что Израиль заставит заплатить высокую цену за сбитый самолет, но не заинтересован в эскалации ситуации.

Между тем Иран и пользующаяся поддержкой Тегерана группировка "Хезболла" в Ливане, боевики которой сражаются на стороне армии Асада, назвали ложью заявления о том, что иранский беспилотник проник в воздушное пространство Израиля.

В свою очередь Россия выразила серьезную озабоченность в связи с воздушными ударами ВВС Израиля и призвала все стороны к сдержанности.

Иран остается главным врагом Израиля, при этом иранские военные с 2011 года ведут боевые действия против антиправительственных группировок в Сирии. Тегеран направил в Сирию военных советников, добровольцев, а также, по некоторым данным, сотни профессиональных бойцов из рядов Корпуса стражей исламской революции.

Считается также, что Иран отправил в помощь режиму Асада и сражающимся на его стороне боевикам ливанской Хезболлы тысячи тонн вооружений и боеприпасов. Тегеран обвиняют в том, что он не просто добивается усиления своего влияния, но хочет обеспечить пути наземной доставки вооружений из Ирана боевикам Хезболлы в Ливане.

Комментарий дипломатического корреспондента Би-би-си Джонатана Маркуса

На протяжении многих лет Израиль наносил удары по складам оружия и другим сирийским объектам с единственной целью: помешать Ирану поставлять современные ракеты боевикам "Хезболлы" в Ливане.

Сирия часто служила перевалочным пунктом для таких поставок. Однако изменение баланса сил и усиление поддержки, которую оказывает Иран режиму Асада, внесло новый важный элемент: теперь Иран напрямую замешан в этом кризисе.

Уверенный в своих силах Иран, как утверждает израильская сторона, начал организовывать базы на территории Сирии. Однако пока неясно, делает он это для себя, или для вооруженных шиитских формирований. Есть также подозрения, что иранцы строят в Сирии и Ливане фабрики по производству ракет, чтобы обеспечить надежные пути их доставки "Хезболле".

Таким образом, задача Израиля по предотвращению таких поставок ракет все более усложняется. А Иран, в свою очередь, рискует стать прямым участником конфликта, приближающегося к границам Израиля.