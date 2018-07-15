По его словам, удары авиации стали ответом на ракетные и минометные обстрелы израильской территории из Газы. Нетаньяху сказал также, что в случае необходимости будут нанесены новые удары.

Палестинские власти сообщили, что в результате авианалетов на Газу погибли два человека, еще 12 получили ранения. Ранее трое граждан Израиля были ранены в городе Сдерот в результате взрыва одной из более чем 90 ракет, выпущенных с позиций в секторе.

Израильская армия заявила, что целями авиаударов стали объекты, используемые движением ХАМАС, в том числе батальонный командный пункт в Бейт-Лахии, центр боевой подготовки, размещенный в многоэтажном здании на территории лагеря беженцев "Аш-Шати" на севере Газы, оружейные склады и ракетные установки.

Однако, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на палестинские источники, в настоящий момент благодаря усилиям египетских и международных посредников заключена договоренность о перемирии. Израиль никак не комментирует это сообщение.

По свидетельству очевидцев, слова которых приводит корреспондент Рейтер, основной удар израильских самолетов пришелся по пустующему зданию в городе Газа, от которого пострадали только случайные прохожие.

Ранее представитель движения ХАМАС заявил, что в минувшую пятницу еще один палестинец был убит снайпером израильской армии в ходе акций протестов на границе с Израилем.

С начала апреля в районе сектора Газа происходят массовые акции протеста палестинцев, которые выступают в поддержку своего права возвращения на оккупированные Израилем территории, а также требуют прекращения блокады сектора Газа, которую осуществляют вооружённые силы Израиля и Египта.

Израильские и египетские военные утверждают, что такая блокада необходима в качестве меры сдерживания экстремистов.

По данным органов здравоохранения в секторе Газа, за несколько месяцев массовых демонстраций на границе с Израилем погибли более 130 палестинцев, а 15 тысяч человек получили ранения и травмы.

Движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, не признает право Израиля на существование. Однако в прошлом году руководство ХАМАС заявило, что готово будет согласиться на создание временного палестинского государства, ограниченного территорией сектора и оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан.