После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по 200 целям на палестинских территориях. Об этом представители ЦАХАЛ написали в микроблоге Twitter в воскресенье, 5 мая. В числе целей израильской авиации - объекты радикального исламистского движения ХАМАС и террористической организации "Палестинский исламский джихад", в частности, фабрики по производству оружия, склад, а также тренировочная площадка и командный центр в здании мечети.

Армия Израиля: Из сектора Газа было выпущено 430 ракет

По данным ЦАХАЛ, за прошедшие сутки из сектора Газа по Израилю было выпущено 430 ракет. Один человек погиб после попадания ракеты в его дом, еще 83 пострадали в результате обстрела. Ударами затронуто множество домов, десятки тысяч человек были вынуждены уехать в безопасную зону.

В свою очередь, палестинские власти сообщили, что в результате израильских авиаударов погибли как минимум шесть гражданских лиц, а еще 47 получили ранения. Палестинская сторона заявила о гибели беременной женщины и ее годовалого сына, однако ЦАХАЛ отрицает эту информацию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать массированные авиаудары и дополнительно направить на границу с сектором Газа артиллерию и пехоту. Он подчеркнул, что ХАМАС платит "огромную цену" за обстрел Израиля.

МИД Германии призвал к снижению напряженности

Евросоюз призвал незамедлительно прекратить ракетный обстрел Израиля. "Израильтяне и палестинцы имеют право жить в условиях мира", - говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич. Руководство США выразило солидарность с израильской стороной, особо выделив ее "право на самооборону".

В свою очередь, МИД Германии заявил, что озабочен ситуацией и призвал стороны проявлять сдержанность. Официальный Берлин подчеркнул, что поддерживает усилия Египта и Организации Объединенных Наций по снижению напряженности.

Протесты палестинцев на границе сектора Газа

С марта 2018 года на границе между Израилем и сектором Газа проходят демонстрации, на которых палестинцы требуют от израильской стороны прекратить блокаду этой территории. Эти акции нередко сопровождаются вспышками насилия. По данным министерства здравоохранения Палестинской национальной автономии, во время демонстраций за это время погибли около 280 палестинцев, еще несколько тысяч получили ранения.