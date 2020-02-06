Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по нескольким объектам радикального исламистского движения ХАМАС после обстрела из минометов и запуска воздушных шаров с взрывчаткой из сектора Газа. "Мы возлагаем ответственность (за атаку из сектора Газа. - Ред.) на ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ, опубликованном в ночь на четверг, 6 февраля.

Очередное обострение конфликта между Израилем и палестинцами наблюдается с ноября 2019 года. Оно началось после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта. Израиль периодически подвергается ракетным обстрелам и в ответ наносит авиаудары по объектам ХАМАС.

План Трампа по разрешению палестино-израильского конфликта

Между тем президент США Дональд Трамп 28 января озвучил план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Глава Белого дома выступил за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Трамп заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предложение "реалистичным путем" для достижения долгосрочного мира в регионе. Однако глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас и руководитель политического бюро ХАМАС Исмаил Хания решительно отвергли план главы Белого дома.

В ООН сдержанно отреагировали на идею президента США. Евросоюз же раскритиковал план Трампа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил о необходимости разрешить вопрос со статусом Иерусалима и призвал участников конфликта воздержаться от любых действий в одностороннем порядке, противоречащих международному праву и способных ухудшить напряжение.