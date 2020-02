Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по нескольким объектам радикального исламистского движения ХАМАС после обстрела из минометов и запуска воздушных шаров с взрывчаткой из сектора Газа. "Мы возлагаем ответственность (за атаку из сектора Газа. - Ред.) на ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ, опубликованном в ночь на четверг, 6 февраля.

In response to mortars and explosive balloons launched from #Gaza into #Israel over the last day, our Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.

We hold Hamas responsible.