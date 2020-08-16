Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после ракетного обстрела из сектора Газа. Среди прочего, целью израильской авиации стал склад боеприпасов, сообщили в ЦАХАЛ в воскресенье, 16 августа. Армия продолжит противостоять "любым попыткам нанести ущерб мирным жителям Израиля", подчеркнули ее представители.

Статьи по теме: Израиль нанес удар по целям в Сирии Авиация Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС Earlier tonight, rockets were fired from Gaza into Israel. In response, our Air Force just struck Hamas terror targets in Gaza, including a military compound used to store rocket ammunition. We will continue to operate against any attempts to harm Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2020

Кроме того, израильские власти в качестве реакции на обстрел полностью закрыли зону для рыболовства у берега сектора Газа до дальнейших распоряжений.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ заявил о запуске "террористами" двух ракет в направлении территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Полиция сообщила об одном пострадавшем и поврежденном здании в израильском городе Сдерот.

Вечером 15 августа на границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. По сведениям представителей израильской армии, палестинцы жгли автомобильные шины и бросали гранаты в сторону разделительного забора.