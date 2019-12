Израиль нанес авиаудар по объекту ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объекту радикального исламистского движения ХАМАС. Целью израильской авиации стала фабрика по производству оружия, заявили в ЦАХАЛ в четверг, 19 декабря. Позднее израильские власти в качестве реакции на обстрел сузили зону для рыболовства у берега сектора Газа до 10 морских миль (в пересчете - 18,5 км) "до дальнейших распоряжений".

In response to the rocket fired from #Gaza at Israel overnight, IDF fighter jets struck a Hamas weapons manufacturing site in Gaza.

We hold Hamas responsible for the events transpiring in the Gaza Strip and emanating from it.