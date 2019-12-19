После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объекту радикального исламистского движения ХАМАС. Целью израильской авиации стала фабрика по производству оружия, заявили в ЦАХАЛ в четверг, 19 декабря. Позднее израильские власти в качестве реакции на обстрел сузили зону для рыболовства у берега сектора Газа до 10 морских миль (в пересчете - 18,5 км) "до дальнейших распоряжений".
In response to the rocket fired from #Gaza at Israel overnight, IDF fighter jets struck a Hamas weapons manufacturing site in Gaza.
We hold Hamas responsible for the events transpiring in the Gaza Strip and emanating from it.— Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2019
"Мы считаем ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа", - заявила израильская сторона. По данным ЦАХАЛ, ракета, выпущенная по Израилю в ночь на 19 декабря, была перехвачена системой ПВО "Железный купол".
С ноября наблюдается новое обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Оно началось после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта.
Трамп, санкции и Ленин. Путин дал традиционную большую пресс-конференцию (10)
Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря,...
Израиль нанес авиаудар по объекту ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
Ракета , выпущенная по Израилю из сектора Газа, была...
Ангела Меркель против контрсанкций из-за "Северного потока-2" (2)
Правительство ФРГ против запланированных США санкций,...
В Австралии введено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
Лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Возможно,...
Обмен пленными между Россией и Украиной в 2019 году не состоится (10)
На парижском саммите в "нормандском формате" был...
TOP новостей
Мэр Вильнюса ответил Кремлю: спасибо, Москва, но такая любовь нам не нужна (183)
Просим разрешить провести бесплатный концерт на...
Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ в Москвее, есть погибшие и раненые (133)
Возле здания ФСБ России на площади Воровского...
На улицах скоро начнут действовать новые радары: информации о месте их установки не будет (18)
Литовская дорожная полиция в сентябре рассказала, что...
Живущий в Литве фигурант "Московского дела": бросил пустую бутылку в сторону Росгвардии - не мог смотреть на жестокие избиения (115)
"Сотрудники Росгвардии били мирных протестующих с...
Сейм: Литва не будет впускать импортеров электроэнергии с БелАЭС (77)
Желая не впускать в страну электроэнергию со...