После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объекту радикального исламистского движения ХАМАС. Целью израильской авиации стала фабрика по производству оружия, заявили в ЦАХАЛ в четверг, 19 декабря. Позднее израильские власти в качестве реакции на обстрел сузили зону для рыболовства у берега сектора Газа до 10 морских миль (в пересчете - 18,5 км) "до дальнейших распоряжений".
In response to the rocket fired from #Gaza at Israel overnight, IDF fighter jets struck a Hamas weapons manufacturing site in Gaza.
We hold Hamas responsible for the events transpiring in the Gaza Strip and emanating from it.— Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2019
"Мы считаем ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа", - заявила израильская сторона. По данным ЦАХАЛ, ракета, выпущенная по Израилю в ночь на 19 декабря, была перехвачена системой ПВО "Железный купол".
С ноября наблюдается новое обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Оно началось после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта.
Израиль нанес авиаудар по объекту ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
Ракета , выпущенная по Израилю из сектора Газа, была...
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