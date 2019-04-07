Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеинтервью израильским СМИ в субботу, 6 апреля, пообещал в случае своей победы на выборах аннексировать еврейские поселения, расположенные на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.
В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств 1967 году и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил своего суверенитета на еврейские поселения Западного берега, где проживают свыше 400 000 тысяч человек.
"Перейдем ли мы к следующему этапу? Ответ - да. Я собираюсь применить суверенитет (Израиля - Ред.)", - цитирует Нетаньяху 12-й канал израильского телевидения.
Парламентские выборы в Израиле состоятся во вторник, 9 апреля.
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