Израиль подверг критике польский законопроект, который запрещает называть бывшие концлагеря на территории Польши "польскими лагерями смерти". По новой норме, их следует называть "немецкие концлагеря". Израиль опасается, что новая норма будет способствовать отрицанию роли Польши в преступлениях против евреев.

"Невозможно изменить историю и нельзя отрицать Холокост", - заявил в субботу, 27 января, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. МИД Израиля призвал Варшаву изменить положения законопроекта.

"Никакой закон не может изменить историческую правду. Непозволительно поучать семьи переживших Холокост, которые каждый день живут с памятью о своих погибших родных ", - говорится в заявлении израильского МИД.

Поправки к закону об Институте национальной памяти нижняя палата парламента Польши одобрила 26 января, теперь законопроект поступит на одобрение в верхнюю палату, Сенат, сообщает Радио Польша. За использование формулировки "польские лагеря смерти" новая норма предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.