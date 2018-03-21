В Израиле с сегодняшнего дня снято ограничение на распространение информации об уничтожении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в 2007 году ядерного реактора в Сирии. Информация об этом опубликована на сайте ЦАХАЛа. Как отмечает NEWSru Israel, 21 марта все израильские ведущие газеты вышли с главным материалом, посвященным этому событию.
Izraelio karo lėktuvas
© AFP/Scanpix

Ранее информация о секретной операции публиковалась только со ссылкой на зарубежные СМИ, хотя некоторые израильские политики и эксперты давали комментарии на этот счет. В частности, об уничтожении ВС Израиля строящегося ядерного объекта в Сирии в октябре 2007 года писала газета The New York Times, отметив, что эта атака не получила поддержки властей США (администрация Джорджа Буша-младшего, очевидно, тогда страховалась, опасаясь повторить печальную историю с "обнаружением" оружия массового поражения в Ираке).

В сообщении ЦАХАЛа уточняется, что удар был нанесен в ночь на 6 сентября по ядерному реактору в Аль-Кибаре, в провинции Дайр эз-Заур (Дейр-эз-Зор), в 450 км к северу от Дамаска. В операции, которая заняла четыре часа, участвовали четыре истребителя F-16. Израильская армия указывает, что объект находился на последней стадии строительства и, по данным разведки, ввод его в эксплуатацию планировался уже в конце 2007 года. ЦАХАЛ уведомляет, что разведывательная подготовка к этой операции началась еще в конце 2004 года.

Аргументируя необходимость такой операции на территории другого государства, ЦАХАЛ отмечает, что данный объект представлял угрозу не только для Израиля, но и для всего ближневосточного региона. Через несколько лет Дайр эз-Заур был захвачен боевиками ИГИЛ*: "Можно было только представить, сколько вреда они могли бы нанести с помощью ядерного оружия в своих руках", - подытоживают израильские военные. Военные источники в 2007 году отмечали, что этот удар - одновременно и недвусмысленный сигнал еще одному врагу Израиля - Ирану.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала и видео самого удара:

Решение о засекречивании факта израильского воздушного удара по сирийскому ядерному объекту было принято в связи с высокой вероятностью военного ответа со стороны Сирии, напоминает NEWSru Israel. Дамаск тогда ограничился официальным протестом в связи с действиями ВВС Израиля, но не стал подтверждать, что в Сирии был уничтожен строящийся ядерный объект. Единственной страной, которая в то время поддержала возмущение Сирии, стала Северная Корея. По неподтвержденным данным, в результате атаки на объекте погибли 10 северокорейских рабочих (об этом писал, в частности, Bloomberg).

В апреле 2008 года действующий на тот момент глава ЦРУ Майкл Хейден заявил, что если бы строящийся реактор в Сирии заработал на полную мощность, то в год смог бы производить оружейного плутония для одной-двух ядерных боеголовок. Тогда же в США были преданы гласности разведывательные данные о том, что Сирия строила этот секретный реактор в сотрудничестве с КНДР. А в июне 2008 года издание Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких спецслужбах писало, что ядерный реактор в Аль-Кибаре должен был "работать на Иран". Утверждалось, что существовал некий единый план Ирана, Сирии и Северной Кореи, в рамках которого именно Дамаск должен был обеспечить секретное производство оружейного плутония на своей территории.

Через 10 лет после этой секретной атаки, в ночь на 7 сентября 2017 года, израильские ВВС снова нанесли удар по территории Сирии, разбомбив в окрестностях города Масьяф провинции Хама предприятие, на котором разрабатывалось химическое оружие. В результате этой атаки погибли двое военнослужащих Сирии. Дамаск пригрозил Израилю "серьезными последствия" и призвал ООН осудить Израиль. Но вместо этого ООН обвинила сирийского президента Башара Асада в сотрудничестве с КНДР по разработке ракет и химоружия.

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