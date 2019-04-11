Изменения в Facebook: что будет со страницей после смерти пользователя

В компании надеются, что это поможет решить вопрос с неуместными автоматическими сообщениями, которые предлагают поздравить с днем рождения или пригласить на мероприятие тех, кто уже умер.
Это насущный и крайне болезненный вопрос для многих: пользователи приходят в шок и смятение от того, что социальная сеть продолжает высылать напоминания о друзьях и родственниках, которые ушли из жизни.
С 2009 года в Facebook появилась функция "мемориализации" профилей, которую могут активировать близкие умерших людей, обратившись к администрации соцсети.
Как только страница становится мемориальной, она перестает появляться среди уведомлений, которые ежедневно приходят пользователям. Рядом с именем ушедшего появляется статус "В память о". В то же время возможность публиковать сообщения на странице умерших остается — по данным Facebook это делают более 30 миллионов человек ежемесячно.
Для модерации профилей людей, о смерти которых еще не сообщили в Facebook, сеть планирует использовать искусственный интеллект. Он должен будет предотвращать появление бестактных уведомлений друзьям умершего и появление профиля покойного в неожиданных местах.
"Мы надеемся, что Facebook останется местом, где память о тех, кого мы любим, продолжит свое существование", — сказала Шерил Сэндберг, исполнительный директор Facebook.
Компания рассказала и о других предпринятых ею шагах в отношении страниц ушедших из жизни пользователей. Так, в профилях-мемориалах теперь появится дополнительная функция "трибьютов" или посмертных почестей, где люди смогут выразить свои соболезнования или поделиться воспоминаниями об ушедшем. Это позволит сохранить изначальную ленту постов на его странице в том виде, в котором ее оставил покойный.
Сообщения, оставленные с пометкой "трибьют", смогут модерировать те, кто выполняет функцию "хранителей" страницы в сети. Это могут быть пользователи "Фейсбука", которым при жизни владелец доверил следить за своей страницей после того, как его не станет.
Хранители смогут управлять постами, опубликованными в качестве "трибьюта", менять настройки тегов, следить за тем, кто видит эти посты. "Это также поможет удерживать распространение информации, к которой друзья и родственники ушедшего могут быть еще морально не готовы", — объясняет Сэндберг.
Несовершеннолетние пользователи не имеют возможности назначать хранителей, но их родители или опекуны смогут запросить у Facebook доступ к страницам в случае их смерти.
Нововведения должны также послужить инструментом в борьбе с пранкерами, которые не раз обращались в администрацию соцсети с сообщением о смерти тех или иных пользователей и просьбой заморозить их страницы. В итоге объекты этих "шуток" теряли доступ к своим страницам, а их друзья в сети приходили в смятение и шок.
"Брексит" отложен до 31 октября: ЕС дал Британии длинную отсрочку (1)
Европейский союз на экстренном саммите вечером 10...
Изменения в Facebook: что будет со страницей после смерти пользователя
Руководство Facebook сообщило, что намерено привлечь...
В еврейских кварталах Нью-Йорка ввели ЧП из-за вспышки кори. Жителям делают прививки под угрозой штрафа (5)
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил чрезвычайную...
Глава делегации ФРГ в ПАСЕ: Россия должна остаться членом Совета Европы (24)
Фундаментальная позиция делегации Германии в ПАСЕ...
TOP новостей
"Это месть": глава МИД - о начатом Россией расследовании в отношении литовских судей (343)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
"Брексит" отложен до 31 октября: ЕС дал Британии длинную отсрочку (1)
Европейский союз на экстренном саммите вечером 10...
В столичном районе Сантаришкес меняется организация движения
В столичном районе Сантаришкес на этой неделе...
11 апреля в Вильнюсе открывается обновленный магазин Maxima в ТЦ Akropolis (2)
11 апреля в полдень в вильнюсском торговом центре Akropolis...
В Литве в четверг будет пасмурно и холодно (5)
В четверг днем антициклон, который распространился над...