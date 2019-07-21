Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок намерен уйти в отставку, если бывший глава британского МИДа Борис Джонсон станет премьер-министром страны. Об этом сам Гок заявил в интервью изданию Sunday Times в воскресенье, 21 июля. Свою позицию он объяснил невозможностью работать с главой правительства, который выступает за выход Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит") без заключения соглашения с Брюсселем. По словам министра, такой вариант "Брекзита" станет "национальным унижением".
Помимо Гока, еще несколько британских министров выразили готовность покинуть свои посты в случае победы Джонсона в борьбе за пост премьера Соединенного Королевства. В их числе - министр финансов Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк, а также министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Ранее Хаммонд подчеркнул свою готовность "сделать все, чтобы обеспечить блокировку неупорядоченного "Брекзита" парламентом".
Акция протеста в Лондоне
Накануне в Лондоне состоялась акция против избрания Джонсона премьер-министром. Демонстранты перед зданием парламента надули огромный воздушный шар в виде политика и прошли с ним маршем по центру столицы. Мероприятие проходило под девизом: "Нет Борису, да Европе".
Кандидаты на пост премьера - Борис Джонсон и Джереми Хант
160 тысяч рядовых членов Консервативной партии 23 июля примут решение о преемнике Терезы Мэй. В результате последнего, пятого тура голосования в Палате общин британского парламента 20 июня убежденный сторонник "Брекзита" Борис Джонсон одержал победу над действующим министром иностранных дел Джереми Хантом, получив 160 голосов.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорилисьпредоставить Лондону отсрочку до 31 октября.
Избрание Джонсона премьером грозит отставкой ряда министров
Министры Дэвид Гок, Филип Хаммонд, Грег Кларк и Рори...
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