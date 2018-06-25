Гювен также заявил, что "обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало". Кроме того, он объявил, что "Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения, "Хорошая партия" и Партия демократии народов преодолели 10-процентный барьер, они будут представлены в парламенте".
Подсчет последних бюллетеней до сих пор продолжается, отмечает ТАСС. Окончательные итоги выборов объявят в пятницу, 29 июня, после рассмотрения апелляций.
Согласно последним данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,5% голосов, его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,7% голосов избирателей. Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набирает 8,4%; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии" — 7,3%; Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия — 0,9%; Догу Перинчек от партии "Родина" — 0,2%.
В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия заручилась поддержкой 22,7% избирателей, Партия демократии народов — 11,6%, а "Хорошая партия" — 10%. Остальные политические объединения не преодолели 10-процентный рубеж.
Эрдоган в своей победной речи перед народом пообещал исправить ошибки возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) в предстоящий президентский срок.
"Я хочу быть ясным в этом вопросе, мы услышали послание наших граждан в ходе парламентских выборов. Будьте уверены, в этот период мы исправим допущенные нами ошибки. С завтрашнего дня мы приступим к работе для того, чтобы сдержать данные нами обещания нашей нации", — сказал он, выступая в штаб-квартире ПСР в Анкаре.
Эрдоган также пообещал продолжить "бороться с террористическими группировками". "Мы будем освобождать территории Сирии от террористов, чтобы туда могли вернуться наши сирийские гости", — отметил турецкий лидер. Он выразил уверенность, что подобная политика "улучшит репутацию и усилит позиции Турции на мировой арене".
Кроме того, президент заявил, что "турецкий народ преподал сегодня урок тем, кто ждет, когда Турция встанет на колени". "Победителем этих выборов стала демократия", — констатировал Эрдоган.
В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган; оппозиционер Мухаррем Индже; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии"; Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия; Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.
Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать выборы.
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