aA
В иске к CNN представители штаба Трампа утверждают, что телеканал намеренно распространял ложь о возможном желании президента США получить поддержку Москвы в ходе кампании по переизбранию в 2020 году.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа, проводящий кампанию по его переизбранию на пост главы Белого дома в 2020 году, подал в пятницу, 6 марта, в окружной суд Атланты иск о клевете к телеканалу CNN. Как говорится на сайте штаба Трампа, его представители считают телеканал ответственным за намеренную публикацию утверждений, наносящих вред президентской кампании Трампа.

Статьи по теме:
Сенаторы-демократы США требуют санкций против РФ за вмешательство в выборы-2020  (14)
Спецслужбы США могли преувеличить оценку вмешательства России в выборы  (2)

Конкретно в иске фигурирует статья, опубликованная 13 июня 2019 года и касающаяся расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Кремлем. Автор этот статьи Ларри Ноубел предполагает, что избирательный штаб Трампа "оценил возможные риски и преимущества от поддержки России в ходе избирательной кампании 2020 года и решил не отказываться от этой опции".

По мнению истцов, телеканал CNN в момент публикации материала знал о том, что эта информация "является на сто процентов ложью", однако все же опубликовал ее с целью нанести вред предвыборной кампании Трампа, введя в заблуждение читателей.

Иски Дональда Трампа против СМИ

Как говорится на сайте избирательного штаба Трампа, 25 февраля его представители обратились к CNN с требованием отозвать заведомо ложные утверждения и извиниться за них, однако телеканал отказался это сделать. После этого и был подан иск, сумма которого, по данным информагентства Reuters, измеряется миллионами долларов.

Ранее представители избирательного штаба Дональда Трампа уже подавали аналогичные иски к газетам The New York Times и The Washington Post. Как отмечает информагентство dpa, хотя Трамп довольно резко публично отзывается о критикующих его СМИ, правовые шаги против них до названных случаев не предпринимались.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Коронавирус не распугал покупателей ярмарки Казюкаса (36)

Несмотря на то, что неделю назад в Литве был...

В социальных сетях разместили видео с экзекуцией над гимназистом: полиция ведет расследование (19)

"В гимназии (не можем указывать ее название, по закону...

В клайпедском деле о шпионаже два подозреваемых арестованы на три месяца (70)

В начатом в Клайпеде досудебном расследовании о...

Науседа обещает внимательно подойти к процессу ратификации соглашения ЕС и Кубы

В целях сочетания интересов Евросоюза (ЕС) и США...

Премьер-министр Литвы: Дарюс Яунишкис может руководить ДГБ и второй срок (1)

Дарюс Яунишкис мог бы остаться на второй срок...

|Maža didelių žinių kaina