По его данным, инцидент произошел в зоопарке в городе Люнебах. Здесь на 30 гектарах содержатся примерно 400 животных, в том числе и экзотических пород. Таких, к примеру, как сибирский тигр, львы и ягуары.
По данным агентства, медведя удалось застрелить вскоре после побега, поиск других зверей продолжается. К поисковой операции привлечено большое количество людей. Местным жителям рекомендовано не покидать своих жилищ, а, увидев сбежавшее животное, немедленно проинформировать полицию.
Это не первый случай в Германии, когда дикие животные вырываются на свободу. В 2016 году из своего вольера удалось сбежать двум львам. Один из хищников был застрелен, второго удалось вернуть в клетку.
Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры, ягуар и медведь (1)
Из зоопарка в национальном парке Айфель в федеральной...
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