В результате землетрясения на востоке Турции погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu в воскресенье, 23 февраля, со ссылкой на главу МВД страны Сулеймана Сойлу. В числе погибших - по меньшей мере трое детей, еще 37 человек пострадали. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На иранской стороне в результате землетрясения травмы разной степени тяжести получили 25 человек.

Землетрясение произошло на турецко-иранской границе утром в воскресенье по местному времени, эпицентр находился недалеко от иранской деревни Хабаш-е Оля, расположенной менее чем в 10 км от границы с Турцией. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения достигла 5,7 балла. В нескольких населенных пунктах в Иране и Турции разрушены дома. Поиски людей под обломками продолжаются.

Турция и Иран расположены в активной сейсмической зоне. В январе в результате землетрясения на востоке Турции погибли более 40 человек.