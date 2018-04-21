Из-за ветра задерживаются рейсы в аэропорту "Рига"; два борта ушли в Каунас и Таллин

"Из-за сильного ветра возможны задержки в выполнении рейсов, отдельные самолеты были направлены на резервные аэродромы", — подтвердила Delfi представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните.

В частности, в Каунас был направлен рейс FR3336 авиакомпании Ryanair, выполнявшийся из кипрского Пафоса . Из-за этого был перенесен рейс в Пафос из Риги. Рейс BT425 авиакомпании airBaltic "Москва — Рига" был направлен в Таллин.

"Остальные воздушные суда, полеты которых из-за сильного ветра задерживались, на данный момент успешно приземлились в Риге", — пояснила представитель аэропорта. Она также призвала следить за актуальной информацией на сайте воздушной гавани столицы.

По состоянию на 13:00, два рейса — из Парижа и Цюриха — задерживаются, но в основном самолеты садятся в Риге со средним интервалом около 10 минут.

За ситуацией в небе над Ригой в режиме реального времени также можно следить на сайте FlightRadar.