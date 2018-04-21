Сильный порывистый ветер в субботу, 21 апреля, стал причиной задержки и отмены нескольких рейсов в столицу Латвии и из нее, сообщает аэропорт "Рига".
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

"Из-за сильного ветра возможны задержки в выполнении рейсов, отдельные самолеты были направлены на резервные аэродромы", — подтвердила Delfi представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните.

В частности, в Каунас был направлен рейс FR3336 авиакомпании Ryanair, выполнявшийся из кипрского Пафоса . Из-за этого был перенесен рейс в Пафос из Риги. Рейс BT425 авиакомпании airBaltic "Москва — Рига" был направлен в Таллин.

"Остальные воздушные суда, полеты которых из-за сильного ветра задерживались, на данный момент успешно приземлились в Риге", — пояснила представитель аэропорта. Она также призвала следить за актуальной информацией на сайте воздушной гавани столицы.

По состоянию на 13:00, два рейса — из Парижа и Цюриха — задерживаются, но в основном самолеты садятся в Риге со средним интервалом около 10 минут.

За ситуацией в небе над Ригой в режиме реального времени также можно следить на сайте FlightRadar.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

МИД ФРГ обвинил РФ в "спланированной дезинформации" по делу Скрипаля (5)

МИД ФРГ пошел на необычный шаг, опубликовав...

Брюссель и Берлин одобряют отказ КНДР от ядерного оружия

Евросоюз, Германия, Великобритания, Китай и Россия...

Из-за ветра задерживаются рейсы в аэропорту "Рига"; два борта ушли в Каунас и Таллин

Сильный порывистый ветер в субботу, 21 апреля, стал...

В ООН заявили о недостатке средств для оказания гумпомощи Украине (13)

Из необходимых средств на гуманитарную помощь Донбассу...

В Осло за незаконное хранение взрывчатки задержан россиянин (4)

В столице Норвегии полиция задержала выходца из Чечни,...

TOP новостей

Компания ищет бухгалтера без маленьких детей, мотив удивляет (10)

Литовская компания, которая находится в Клайпеде , ищет...

Рейтинг "крестьян" снижается, консерваторы идут вперед (36)

Популярнейшей политической партией в Литве остается...

Марюс Ивашкявичюс. Блеск и ужас Москвы (108)

В московском Басманном суде, разбирающем дело Кирилла...

По всей Литве проходит акция "Делаем" (28)

21 апреля по всей Литве проходит акция "Делаем"....

Погода: прогнозируют похолодание (1)

В выходные ожидаются перемены: тепло спадет, время от...