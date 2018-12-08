Из-за санкций, которые США ввели в отношении России, Филиппины выбрали в качестве поставщика 16 вертолетов американскую корпорацию Sikorsky Aircraft. Об этом 7 декабря сообщает информагентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Филиппин Дельфина Лорензаны. По его словам, сумма сделки составит 240 млн долларов.
Подписание контракта на покупку вертолетов Black Hawk предположительно произойдет в начале 2019 года несмотря на то, что Россия ранее предложила Филиппинам вертолеты по более низкой цене. "Но из-за санкций США очень сложно платить" российскому производителю, пояснил Лорензана в беседе с журналистами на проходящем в Маниле форуме по безопасности.
Сделка Филипинн с Канадой сорвалась
Изначально Филиппины планировали приобрести многоцелевые вертолеты Bell 142 у Канады, однако сделка сорвалась в феврале из-за опасений Оттавы, что техника может быть использованы для борьбы с повстанцами. После этого Манила рассматривала различные варианты, в том числе модель S-70 Sikorsky Aircraft, российские Ми-171, южнокорейские Surion и AW 139 итальянского производителя Agusta Westland.
Филипинны планируют в ближайшие пять лет потратить на модернизацию своей военной техники в общей сложности более 5 млрд долларов. В частности, в 2019 году Манила собирается приобрести еще до десяти военных вертолетов.
Россия - второй по величине экспортер вооружений в мире. В 2017 году президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает введение с января 2018 года штрафных меры в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий. Это стало ответом на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.
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