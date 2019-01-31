Как минимум восемь человек стали в среду жертвами рекордных морозов. Люди погибли в результате переохлаждения практически во всех штатах Среднего Запада: в Мичигане, Айове, Индиане, Иллинойсе, Висконсине и Минессоте.
В Детройте от переохлаждения скончался 70-летний мужчина. По информации местной полиции, его тело обнаружили на улице. В том же штате Мичиган жертвой мороза стал бывший депутат городского совета Детройта. Мужчину, которому было за 70 лет, нашли в его автомобиле в 24 км к югу от Детройта.
В Айове рекордный мороз стал причиной смерти студента Университета Айовы Джеральда Белца. Его тело нашли на территории кампуса утром в среду, говорится в заявлении университета. Белц умер в результате переохлаждения.
Полиция штата Иллинойс успела спасти от гибели пассажиров автобуса, который сломался на магистрали 55 недалеко от Оберна. Автобус остановился после того, как дизельное топливо превратилось из-за сильнейшего мороза в гель, рассказали в полиции. На борту автобуса находился 21 пассажир.
Самые суровые холода охватили Средний Запад. К вечеру столбик термометра опускался до -28С в Чикаго, -14С в Детройте и -29С в Миннеаполисе.
В городе Парк-Рэпидс (Миннесота) зарегистрировали рекордные -41С, в Фарго (Северная Дакота) -35С мороза. Абсолютный рекорд был побит в городе Интернешнл-Фоллс в Миннесоте, говорят синоптики. Там температура опустилась до -48С – теплее было даже на Южном полюсе в Антарктиде. Там сегодня зарегистрировали -31С.
В Чикаго, чья школьная система является третьей по размеру в стране, власти планируют отменить занятия в среду для 360 тысяч учащихся.
Власти Детройта также сообщили о закрытии всех государственных школ.
Занятия также отменены в Университете штата Мичиган. С 1855 года это будет лишь седьмой раз, когда занятия в университете отменяются из-за погоды.
Чикагское зоологическое общество сообщило, что Брукфилдский зоопарк будет закрыт во вторник и среду – в четвертый раз за его 85-летнюю историю.
Погода внесла коррективы даже в работу знаменитой чикагской пиццерии. Сеть пиццерий Lou Malnati's объявила о прекращении приема заказов на доставку с 20:00 вторника.
Власти города Де-Мойн, штат Айова, открыли укрытия для согревания и также предложили горожанам согреваться в торговых центрах.
"Это может стать историческим событием", – сказал Рики Кастро, метеоролог Национальной службы погоды в Ромеовилле, штат Иллинойс.
Многие города Среднего Запада открыли укрытия для согревания.
Региональные власти закрыли сотни школ, а авиакомпании отменили более 2 тысяч рейсов, согласно сайту Flightaware, отслеживающему выполнение полетов.
Ожидается, что в Чикаго и других районах на севере Иллионйса температура опустится до -23 градусов в среду. Но с учетом сильного ветра температуры могут ощущаться, как -46 вплоть до четверга, сообщила Национальная служба погоды.
В отдельных районах северной части Великих равнин и Великих озер в среду температура может достичь 34-40 градусов мороза.
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