Жители Франции летом пережили два периода жары, в один из которых был зафиксирован температурный рекорд. Теперь власти подсчитали, что из-за чрезвычайно жаркой погоды погибли 1500 человек.
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Во Франции в июне и июле 2019 года в результате сильной жары умерли около 1500 человек. Возраст половины из них превышал 75 лет, среди умерших были и дети. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщила министр здравоохранения Аньес Бюзен. Однако общее число умерших из-за жары оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года, когда высокие температуры спровоцировали смерть около 15 тысяч человек.

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Летом во Франции были зафиксированы два чрезмерно жарких периода. 28 июня был побит температурный рекорд — 46 градусов тепла. Показатель был зафиксирован на юге страны, в городе Верарг (30 км от Монпелье). Кроме того, 45-градусная отметка была преодолена в других населенных пунктах на юге Франции.

После жаркого лета 2003 года правительство Франции приняло многочисленные меры безопасности. В частности, в парижском метро объявления на нескольких языках напоминали людям, что нужно пить достаточно воды и уделять особое внимание старикам и детям.

Deutsche Welle
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