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У норок в Дании обнаружен мутировавший коронавирус, поэтому 15-17 миллионов зверьков на 1139 фермах будут уничтожены, заявила премьер-министр Метте Фредериксен.
Audinės
Audinės

После обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом SARS-CoV-2 власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны. Об этом в среду, 4 ноября, сообщила премьер-министр Метте Фредериксен во время проходившей по видеотрансляции пресс-конференции.

По словам Фредериксен, обнаруженный у норок мутировавший коронавирус распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Кроме того, мутация представляет собой проблему для создаваемой вакцины от коронавируса.

Мутировавший коронавирус распространился на людей
В настоящее время выявлено 12 человек с мутировавшим вариантом коронавируса в Северной Ютландии, указала далее Фредериксен и предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и во всем мире. Владельцам звероферм при этом будет оказана помощь, заявила министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Енсен.

Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок. По данным датских властей, на более чем 200 фермах зарегистрированы случаи коронавируса, на 67 из них все звери уже уничтожены. В начале июня аналогичное решение приняли власти Нидерландов, в которых также фиксировались вспышки коронавируса на норковых фермах.

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Deutsche Welle
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