Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали более 1000 человек

Эвакуация населения происходит в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар. Как уточняет в Twitter служба спасения Канарских островов, пожары начались 10 августа и в настоящее время затронули более 1 тыс. га леса.
Пожар пока не удается взять под контроль. Сейчас в тушении задействованы более 200 военнослужащих и десять единиц авиации.
По данным Координационного центра по ЧС и безопасности правительства Канарских островов, огонь движется в сторону муниципалитетов Техеда и национального парка Пинар-де-Тамадаба, пишет RTVE.
Гражданская гвардия задержала в субботу предполагаемого виновника лесного пожара в Гран-Канарии — им оказался 55-летний мужчина. Возможной причиной пожара стало использование сварочного аппарата рядом с дорогой.
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