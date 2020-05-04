Новый комплекс имени Гельмута Коля в центре города в среду открыл двери для тех, кто уже был бездомным или лишился крова над головой в силу обстоятельств, связанных со строгими мерами карантина.

Офисы были временно превращены в спальни на одного или двух человек. Женщины также получают питание и медицинскую помощь.

Как говорят в благотворительной организации Samusocial, кризис с коронавирусом привел к росту домашнего насилия, поскольку люди вынуждены находиться друг с другом в замкнутом пространстве.

Ситуация усугубилась тем, что многие приюты для женщин вынуждены были закрыться из-за необходимости сохранять там социальную дистанцию. В результате возникла острая необходимость в дополнительных помещениях, и Европарламент вместе с Samusocial решили помочь в решении этой проблемы.

"У нас уже было много случаев, когда в связи с режимом самоизоляции женщины оказывались на улице из-за домашнего насилия, которое происходит все чаще", — рассказал в интервью общественному каналу RTBF директор Samusocial Себастьен Руа.

Власти Брюсселя также выступили с инициативой по предоставлению бездомным временного убежища в некоторых гостиницах.

Здания Европарламента сейчас стоят пустые. Лишь немногие парламентарии приходят на сессии, большинство принимает в них участие по видеосвязи.

Ежемесячные полноценные сессии в Страсбурге на востоке Франции были приостановлены до июля. При этом многие, в том числе и сами члены парламента, многие годы критикуют такую практику переездов между Брюсселем и Страсбургом как пустую трату средств Евросоюза.

"Эта чрезвычайная ситуация касается всех нас, — отметил председатель Европарламента Давид Сассоли во время посещения комплекса имени Гельмута Коля, — и в Брюсселе сегодня многие испытывают боль".

"Полагаю, этот кризис должен подтолкнуть всех нас, включая и государственные огранизации, к тому, чтобы подать другим хороший пример", — подчеркнул политик.

Комплекс, открывшийся в октябре прошлого года, носит имя германского канцлера, который стал символом европейского единства после падения коммунизма.

Кухня Европарламента ежедневно готовит тысячу порций еды для благотворительных организаций, помогающих бездомным.

При этом, по словам Руа, будущее бездомных женщин после окончания карантина остается неопределенным. Он говорит, что нынешний кризис дает обществу возможность улучшить качество жизни самых обездоленных.

Аделин, одна из женщин, получивших место в новом приюте, рассказала RTBF, что это решило ее проблему, поскольку "во время этого кризиса люди совсем забыли о судьбе бездомных".

"В условиях карантина мы все время вынуждены были перемещаться, мы с мужем проходили по 15 км в день, потому что нас все время гоняла полиция. В конце дня мы просто валились с ног от усталости", — рассказывает она.

По словам Аделин, в каждой комнате селят максимум по две женщины, комнаты эти намного удобнее, чем в обычных женских ночлежках, где иногда селят по шесть человек в комнату.

При этом она негодует по поводу того, что ее мужу, как и многим другим бездомным мужчинам, пришлось остаться на улице.