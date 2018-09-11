Национальный центр по наблюдению за ураганами ожидает, что "Флоренс" пройдет между Бермудами и Багамами во вторник и среду, после чего к концу четверга – пятнице приблизится к Северной и Южной Каролине.

Губернатор Южной Каролины в понедельник отдал распоряжение об эвакуации всей береговой линии и предположил, что до одного миллиона человек могут покинуть свои дома.

Власти Северной Каролины отдали распоряжение об эвакуации Внешних отмелей – полосы барьерных островов у побережья штата, включая популярный среди туристов остров Хаттерас.

По прогнозам центра, к тому моменту, когда "Флоренс" достигнет материковой части США, он перерастет в "крайне опасный мощный ураган".

Пентагон сообщил в понедельник, что направит передовую военную группу в центр чрезвычайных операций в столице Северной Каролины городе Роли для координации усилий с федеральными партнерами и властями штата. Войска получили приказ о готовности к развертыванию в Вирджинии, Южной Каролине и Северной Каролине.

Обе Каролины, Вирджиния и Мэриленд объявили чрезвычайное положение. Власти более северных районов вплоть до Нью-Джерси призывают жителей побережья принять меры предосторожности.

Национальный центр по наблюдению за ураганами прогнозирует, что шторм задержится над Северной и Южной Каролиной, когда выйдет на берег, что может привести к сильным наводнениям в районах, где уже прошли проливные дожди.

Президент Дональд Трамп обратился через Твиттер к жителям районов, которые находятся на пути шторма, призвав их "принять все необходимые меры предосторожности".

"Я обращаюсь к невероятным гражданам Северной Каролины, Южной Каролины и всего восточного побережья – ситуация со штормом выглядит очень плохой!" – написал президент, который отменил запланированный митинг в Миссисипи из-за надвигающегося шторма.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер в понедельник попросил Трампа выпустить заблаговременную декларацию о стихийном бедствии для подготовки к ожидаемому ущербу в штате.