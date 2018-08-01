Преступление произошло днем 31 июля. Очевидцы сообщили, что двое похитителей скрылись на моторной лодке, которая поджидала их на берегу озера у собора.

Корона Карла IX сделана из золота и украшена бриллиантами, жемчугом и серебром, корона его жены тоже золотая. Ворам удалось вынести их из запертой комнаты в церкви, оборудованной сигнализацией. Пока поиски похитителей ни к чему не привели.

В 2013 году преступники украли корону и скипетр короля Юхана III. Через несколько дней полиция, получив анонимную наводку, обнаружила их в сумках на обочине шоссе.