Большая часть из долетевших до Израиля ракет упала в пустынной местности, но некоторые все-таки причинили повреждения строениям, одна из ракет попала в автобус. Ранения разной степени тяжести получили в общей сложности 13 человек.
Earlier this evening, an IDF soldier was severely injured when an anti-tank missile fired from #Gaza hit this bus.
We have notified the family and hope for a speedy recovery. pic.twitter.com/ZH2axwADKY— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018
В ответ на ракетные удары Израиль нанес серию ударов по Газе. В общей сложности были атакованы около 70 целей — склады с оружием, командные пункты ХАМАС и "Исламского джихада" и точки запуска ракет. Помимо этого, была атакована штаб-квартира телекомпании "Аль-акса". В атаках принимали участие самолеты, вертолеты и танки израильской армии. Красный крест сообщил о гибели трех палестинцев и "некотором количестве" пострадавших.
Накануне ночью Израиль провел в Газе спецоперацию. В сектор была отправлена диверсионная группа, целью которой был один из лидеров боевого крыла ХАМАС, 37-летний Нурэддин Салям Барак. В результате операции, помимо самого Барака, были убиты еще шесть палестинцев (пятеро из них были членами ХАМАС), другие семеро получили ранения.
Источники BBC News в Израиле описали произошедшее как секретный рейд, в ходе которого "что-то пошло не так". Израильская армия подтвердила гибель одного своего офицера, задействованного в атаке и, в свою очередь, заявила, что убийства боевиков в задачи военных не входили.
Международное сообщество назвало эскалацию неприемлемой. МИД РФ в официальном комментарии выразил озабоченность ситуацией, отметив, что она чревата возобновлением масштабного военного противостояния и призвал стороны проявлять сдержанность. Евросоюз потребовал "немедленного прекращения всех насильственных действий". Высокопоставленные представители разведки и силовых служб Египта, сообщают источники в Газе, проводят консультации со сторонами по поводу прекращения огня.
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