Большая часть из долетевших до Израиля ракет упала в пустынной местности, но некоторые все-таки причинили повреждения строениям, одна из ракет попала в автобус. Ранения разной степени тяжести получили в общей сложности 13 человек.

Earlier this evening, an IDF soldier was severely injured when an anti-tank missile fired from #Gaza hit this bus.

November 12, 2018