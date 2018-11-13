С территории сектора Газа 12 ноября по Израилю были выпущены сотни ракет. Обстрелы начались в ночь на понедельник и продолжались весь день. По последним данным, были запущены около 300 ракет, 60 из которых были перехвачены системой "Железный купол".
© Izraelio URM nuotr.

Большая часть из долетевших до Израиля ракет упала в пустынной местности, но некоторые все-таки причинили повреждения строениям, одна из ракет попала в автобус. Ранения разной степени тяжести получили в общей сложности 13 человек.

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В ответ на ракетные удары Израиль нанес серию ударов по Газе. В общей сложности были атакованы около 70 целей — склады с оружием, командные пункты ХАМАС и "Исламского джихада" и точки запуска ракет. Помимо этого, была атакована штаб-квартира телекомпании "Аль-акса". В атаках принимали участие самолеты, вертолеты и танки израильской армии. Красный крест сообщил о гибели трех палестинцев и "некотором количестве" пострадавших.

Накануне ночью Израиль провел в Газе спецоперацию. В сектор была отправлена диверсионная группа, целью которой был один из лидеров боевого крыла ХАМАС, 37-летний Нурэддин Салям Барак. В результате операции, помимо самого Барака, были убиты еще шесть палестинцев (пятеро из них были членами ХАМАС), другие семеро получили ранения.

Источники BBC News в Израиле описали произошедшее как секретный рейд, в ходе которого "что-то пошло не так". Израильская армия подтвердила гибель одного своего офицера, задействованного в атаке и, в свою очередь, заявила, что убийства боевиков в задачи военных не входили.

Международное сообщество назвало эскалацию неприемлемой. МИД РФ в официальном комментарии выразил озабоченность ситуацией, отметив, что она чревата возобновлением масштабного военного противостояния и призвал стороны проявлять сдержанность. Евросоюз потребовал "немедленного прекращения всех насильственных действий". Высокопоставленные представители разведки и силовых служб Египта, сообщают источники в Газе, проводят консультации со сторонами по поводу прекращения огня.

Медуза
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