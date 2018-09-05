Днем 25 августа жители Армянска — города на севере Крыма — ощутили резкий запах на улице. В тот же день горожане стали жаловаться на сыпь, повышение температуры и першение в горле. Автомобили на улице покрылись похожим на ржавчину, но маслянистым налетом.

«Буквально за два дня вся квартира, где есть хромированные изделия, покрыта ржавым налетом», — написала 27 августа в группе во «ВКонтакте» «Жизнь Армянска» местная жительница Гульнара Абдураманова.

«На протяжении 100 километров пути был жуткий запах брома, дымка, облака буро-розового цвета!» — написал в том же сообществе пользователь с ником Владимир Юрьевич.

«Даже вчера [3 сентября] в первой половине дня дышать невозможно было — печет дыхательные пути, жжет слизистую. Жители уже не знают, куда обращаться. На машине такой налет — вроде окисления, бытовая техника в доме в таком же состоянии! Содержащие никель элементы меняют цвет, а металл обычный покрывается жирным налетом ржавчины», — рассказал «Медузе» житель города Дмитрий Веденеев.

Жители Армянска заподозрили в загрязнении атмосферы местный титановый завод. Власти подтвердили это через пять дней (на заводе все опровергали)



Рядом с Армянском расположены три промышленных предприятия — «Крымский содовый завод», АО «Бром» и «Крымский титан», — которые выпускают техническую кальцинированную соду, бром и диоксид титана с серной кислотой соответственно. К 29 августа все они опровергли свою причастность к загрязнению. «Результаты показали, что в период 23-25 августа 2018 года чрезвычайных ситуаций, внештатных ситуаций, которые могли привести к последствиям, не зафиксировано», — сообщили, например, ТАСС в пресс-службе компании «Титановые инвестиции», которая управляет «Крымским титаном».

Жители города сразу были уверены, что утечка вредных веществ произошла именно на титановом заводе. Экс-председатель союза предпринимателей Армянска Юрий Соломаха заявил изданию «Крым. Реалии», что загрязнение произошло по вине «Крымского титана»: «Выброс однозначно пришел со стороны „Титана“, потому что в селе Перекоп, которое находится между „Титаном“ и Армянском, выжжена вся растительность». А в паблике «Жизнь Армянска» появилось объявление (оно не было подписано, однако в нем указывались контакты крымского управления Роспотребнадзора): «По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества являются испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО „Титановые Инвестиции“. Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе».

Только 30 августа эту информацию власти подтвердили официально.

О вредном влиянии титанового завода на экологию было известно давно. Сейчас власти Крыма приостановили его работу



«Крымский титан» — градообразующее предприятие Армянска, здесь работает пятая часть населения города. Он принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, Фирташ отдал завод в управление своему российскому дочернему предприятию ООО «Титановые инвестиции».

В январе 2018 года в пресс-службе украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий заявляли, что предприятие представляет угрозу для самого Армянска и соседней Херсонской области. По информации ведомства, вредные вещества из кислотонакопителя проникают в Исходненский водозабор — единственный источник, откуда питьевая вода попадает в Армянск.

В апреле 2018 года городской суд Армянска обязал «Титановые инвестиции» выплатить штраф в три миллиона рублей. Предприятие обвинили в негативном воздействии на окружающую среду. 31 июля 2018 года завод обжаловал это решение в арбитражном суде Крыма, но проиграл.

4 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти останавливают работу завода на две недели: «Руководство предприятия поддержало данную инициативу и пообещало, что все сотрудники получат месячную заработную плату в полном объеме».

Из Армянска вывезли детей. Жителям советуют убираться дома и не открывать окна



31 августа коммунальные службы города провели в Армянске дезинфекцию: обрабатывали улицы содовым раствором, обеззараживали классы школ. Началась эвакуация детей. «Около 2,3-2,4 тысяч школьников и 1,5 тысяч дошкольников и первоклассников [предстоит вывезти]. Первоклассники и дошкольники едут с родителями, 2-11 классы едут сами», — говорится в заявлении, которое передало ТАСС Министерство образования, науки и молодежи Крыма. Дети будут жить в оздоровительных детских лагерях Евпатории, Бахчисарайского и Сакского районов.

4 сентября Сергей Аксенов объявил, что Роспотребнадзор завершил проверку уровня паров серной кислоты в воздухе, но никаких конкретных цифр не назвал. «Сегодня ночью [на 4 сентября] предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму. Четко и ясно заявляю: жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Оснований для введения ЧС нет». Точные данные об уровне загрязнения так и не были названы или опубликованы.

В отделе Роспотребнадзора по Красноперекопскому и Первомайскому районам Крыма «Медузе» сказали, что советуют жителям убраться в квартирах и соблюдать «элементарные санитарные правила» — помыться, очистить одежду и не открывать окна. «[Это] особенно [необходимо], когда ветер дует с северо-восточной стороны, где кислотонакопитель завода [„Титан“] находится. По ухудшению здоровья пусть обращаются в центральную городскую больницу Армянска», — уточнили в районном отделении Роспотребнадзора и заверили, что «все ветви власти, все службы, которые близко имеют отношение к случившемуся, целиком и полностью погружены в работу по ликвидации этого состояния».

Диоксид серы особенно опасен для детей



Врач-дерматолог и медицинский журналист Михаил Макматов-Рысь рассказал «Медузе», что вдыхание даже в небольших объемах газообразного диоксида серы может стать причиной проблем со здоровьем.

«По данным [агентства по регистрации токсичных веществ и заболеваний США] Agency for Toxic Substances and Disease Registry, диоксид серы в высоких концентрациях вызывает сильное раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей: может возникать конъюнктивит, ожог роговицы, бронхоспазм, отек легких, токсический пневмонит и острая обструкция дыхательных путей, — говорит Макматов. — В отдаленном периоде могут быть проблемы со зрением, легочный фиброз. Кроме того, отравившиеся могут страдать от диареи, рвоты, болей в животе. Вдыхание даже небольших количеств диоксида серы провоцирует обострение бронхиальной астмы и эмфиземы».

Макматов-Рысь говорит, что химикат особенно токсичен для детей: у них меньше диаметр дыхательных путей и они легче спазмируются; детский организм медленнее выводит диоксид серы. Сернистый ангидрид — тяжелый газ, он скапливается ближе к земле, и дети из-за своего невысокого роста получают большие дозы.