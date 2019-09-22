Из Йемена поступило предупреждение о готовящихся Ираном новых ударах по Саудовской Аравии

Иран готовится к нанесению новых ударов по целям в Саудовской Аравии, о чем проинформировали иностранных дипломатов некоторые лидеры йеменских повстанцев-хуситов, сообщила газета The Wall Street Journal. Часть лидеров хуситов "подняла тревогу о возможной новой атаке после того, как попала под давление со стороны Ирана, требующего от них сыграть в этом свою роль", узнало издание.

И хотя заявления хуситов воспринимаются на Западе с долей скептицизма, "США и Саудовская Аравия получили эту информацию от источников, которых информировали хуситы", Саудовская Аравия в связи с этим активизировала меры безопасности.

Вместе с тем, издание объясняет возможность утечки информации тем, что в руководстве хуситов возникли противоречия по поводу того, насколько серьезно следует полагаться на Иран. Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам уже опроверг сообщения о том, что какое-либо предупреждение иностранным дипломатам о потенциальных иранских атаках распространялось.

Тем не менее, The Wall Street Journal признает, что "США и Саудовская Аравия пока не представили убедительных доказательств причастности Ирана к нанесению ударов" 14 сентября. Издание отмечает, что "европейские лидеры также заявили, что они не видели никаких четких свидетельств того, что атаку предпринял Иран".

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Развертывание дополнительного американского контингента в регионе произойдет в ближайшие дни. В Пентагоне заявили, что усиление носит оборонительный характер, американские войска будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. В зоне Персидского залива уже размещено несколько американских эсминцев.

По словам министра обороны США Марка Эспера, усиление носит оборонительный характер, американские войска будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд говорил, что речь идет о сотнях военнослужащих, но не о тысячах. Также будет ускорена поставка Саудовской Аравии и ОАЭ противоракетного и иного защитного оборудования.