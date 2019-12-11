Иванка Трамп "вела деловые переговоры о России" со шпионом Кристофером Стилом

"Иванка Трамп, как утверждает источник, обсуждала расширение бизнеса своей семьи в России и Китае с бывшим шпионом MI-6, который позже предоставил ФБР взрывные обвинения в адрес ее отца", - передает The Times.
Ivanka Trump, Donaldas Trumpas
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"В докладе генерального инспектора Министерства юстиции США, опубликованном на этой неделе, упоминается о заявлениях Кристофера Стила о том, что он состоял в дружеских отношениях с членом семьи Трампа. Бывший офицер разведки Великобритании был автором досье на Дональда Трампа от 2016 года, в котором содержались неподтвержденные обвинения о том, что Россия располагает пикантной в сексуальном отношении информацией о Трампе", - говорится в статье.

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"Ранее в этом году в рамках составляемого генеральным инспектором обзора, посвященного изучению расследования ФБР о предполагаемых связях Трампа с Россией, Стил сообщил, что он был "благосклонно настроен" по отношению к семье Трампа до того, как занялся составлением досье. Между тем, критики предполагали, что досье Стила было политически мотивированным", - передает газета.

"Прошлым вечером было заявлено, что Стил встречался с Иванкой Трамп в 2007 году, когда сидел рядом с ней на ужине для примерно 20 человек в Annabel's, эксклюзивном клубе на Мэйфер. По данным источника, на этом обеде выступали Дэвид Кэмерон, тогдашний лидер оппозиции, и Строуб Тэлботт, тогдашний заместитель госсекретаря США. Мероприятие было организовано группой бизнесменов для обсуждения благотворительного финансирования политических исследований", - сообщается в статье.

"Стил и Иванка Трамп подружились и обсуждали поиск подходящих деловых партнеров для Иванки в России и Китае, заявил источник, который был знаком с контактами пары, имевшими место в прошлом. Стил, который был сотрудником разведки до 2009 года, затем основал Orbis, фирму корпоративной разведки, которая давала консультации по ведению бизнеса на развивающихся и сложных рынках, - указывает газета. - (...) The Times запросила комментарии у Белого дома".

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