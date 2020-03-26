После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, состоявшегося 21 марта, Россия направила в Италию 15 самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью, военными специалистами в области борьбы с эпидемиями, мобильными комплексами дезинфекции и лабораториями.

Как отмечает газета, российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, в которой Италия не нуждается. По мнению журналистов, Россия, оказав Италии поддержку, преследует свои политические и дипломатические интересы, а Конте согласился принять помощь, чтобы "укрепить личные отношения" с Москвой. Газета обращает внимание, что все российские специалисты - военные с высокими армейскими званиями, а не медики.

Посол России в Италии Сергей Разов в комментарии РИА "Новости" категорически отверг мнение о том, что Россия таким образом пытается пролоббировать снятие с себя европейских санкций. Он подчеркнул, что "оказанная Италии бескорыстная помощь - не предмет торга, "оплаты счетов" и тому подобного".

"Мне кажется, об этом было бы лучше спросить жителей Бергамо, среди которых, к сожалению, немало заболевших и погибших. А что касается политики и пропаганды, то, на мой взгляд, подобные суждения - продукт извращенного сознания, когда за бескорыстным желанием помочь попавшему в беду дружественному народу мерещатся коварные замыслы", - отметил Разов.

Ранее сообщалось, что итальянцы оценили жест России и обрушились с критикой в адрес стран Евросоюза и США, которые не торопятся оказывать Италии поддержку. В то же время еще в феврале Европейский центр профилактики и контроля заболеваний совместно с ВОЗ отправил в Италию экспертов для консультирования местных властей, напоминает DW. Германия стала первой страной, которая приняла на лечение пациентов с COVID-19 из Италии.

Наблюдатели также отмечают, что Россия и Китай, отпрвляя помощь Италии, преследуют и имиджевые цели. Китай пытается показать, что справился с эпидемией на своей территории и может помогать Европе. Россия же таким образом отправляет сигнал, что вирус не является для страны острой проблемой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что жители Италии приветствуют прибывших в страну российских военных специалистов. "Это не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю, это репортаж о помощи России, которую она оказывает итальянцам, переживающим очень тяжелый период своей истории", - написала она в Facebook.