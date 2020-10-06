Итальянские политики тайно посетили Беларусь. Парламентарии приняли участие в минском митинге

Барбара Полластрини - итальянский политик, министр по обеспечению прав и равных возможностей во втором правительстве Проди (2006-2008гг.) Андреа Орландо - итальянский парламентарий, министр окружающей среды и защиты суши и моря в правительстве Летта (2013-2014гг.), министр юстиции в правительстве Ренци и правительстве Джентилони (2014-2018гг.), в настоящий момент вице-секретарь (второе лицо) Демократической партии Италии, на данный момент являющейся одной из самых сильных политических сил в стране и широко действующей на международной арене.

“Мы встретились со многими правителями широкого и разнообразного фронта, выступающего против Лукашенко и призывающего к прекращению жестоких репрессий, последовавших за протестами против нарушений на президентских выборах в августе прошлого года, - написал у себя на странице в Facebook Орландо. - Мы поговорили с жертвами насилия: мужчинами и женщинами, сильно пострадавшими от произвола, и выразили солидарность от лица итальянских демократов. В воскресенье мы приняли участие в большой демонстрации на улицах белорусской столицы, чтобы потребовать прекращения насилия и освобождения многочисленных политических заключенных, арестованных в последние недели. В ближайшие дни мы подробно расскажем об увиденном и услышанном”.

Политик выразил надежду, что европейские СМИ не допустят замалчивания событий в Беларуси, а политические институты прогрессивных стран мобилизуются для содействия мирному и демократическому развитию Беларуси, неразрывно связанной с Европой и ее культурой.

Напомним, Александр Лукашенко, которого часто называют “последним диктатором Европы”, удерживает власть в Беларуси уже 26 лет. 9 августа состоялись президентские выборы, которые Лукашенко разгромно проиграл, но отказался признавать итоги, тотально сфальсифицировав результаты.

Народ Беларуси уже более 50 дней протестует против нечестных выборов, за два месяца в стране задержали более 15 тысяч человек. Полиция действует крайне жестко, фактически развязав репрессии против мирных жителей, СМИ и правозащитники неоднократно рассказывали о случаях насилия над задержанными в тюрьмах. Светлана Тихановская, победившая на выборах, добивается отставки Лукашенко, освобождения политических заключенных и проведения новых честных выборов.