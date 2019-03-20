Сотрудники итальянской полиции взяли контроль над спасательным кораблем Mare Jonio. Это произошло после того, как им были спасены около 50 беженцев. "Финансовая полиция конфисковала судно Mare Jonio и препроводила его в порт Лампедузы", — сообщила пресс-служба итальянского МВД вечером во вторник, 19 марта. Прокуратура сицилийского города Агридженто открыла дело о нелегальной миграции.
Ранее правительство в Риме запретило кораблю, шедшему под итальянским флагом, заходить в воды Италии. В понедельник Mare Jonio неподалеку от берегов Ливии спасло около 50 беженцев. Это случилось в присутствии ливийской береговой охраны. По данным спасательного проекта Mediterranea, шлюпка с мигрантами на борту потерпела кораблекрушение и затонула в 40 морских милях от Ливии. Обращение к итальянским властям о швартовке в одном из портов оказалось напрасным. Проект Mediterranea, в котором участвуют German Sea Watch и другие неправительственные организации, занимается спасением мигрантов у ливийского побережья.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, возглавляющий правую партию "Лига", также занимает пост вице-премьера страны. Он проводит политику ограничения количества принимаемых беженцев. В последние месяцы это приводило к конфликтам с организациями, занимающимися спасением мигрантов в море.
"Правительство Италии защищает границы и обеспечивает соблюдение законов, особенно от торговцев людьми"- заявил Сальвини во вторник. Политик считает, что спасательные шлюпки сопротивлялись указаниям ливийской береговой охраны и незаконно приблизились к Италии, вместо того чтобы отправиться в Ливию или Тунис.
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