Итальянская полиция конфисковала спасательный корабль

Сотрудники итальянской полиции взяли контроль над спасательным кораблем Mare Jonio. Это произошло после того, как им были спасены около 50 беженцев. "Финансовая полиция конфисковала судно Mare Jonio и препроводила его в порт Лампедузы", — сообщила пресс-служба итальянского МВД вечером во вторник, 19 марта. Прокуратура сицилийского города Агридженто открыла дело о нелегальной миграции.
Ранее правительство в Риме запретило кораблю, шедшему под итальянским флагом, заходить в воды Италии. В понедельник Mare Jonio неподалеку от берегов Ливии спасло около 50 беженцев. Это случилось в присутствии ливийской береговой охраны. По данным спасательного проекта Mediterranea, шлюпка с мигрантами на борту потерпела кораблекрушение и затонула в 40 морских милях от Ливии. Обращение к итальянским властям о швартовке в одном из портов оказалось напрасным. Проект Mediterranea, в котором участвуют German Sea Watch и другие неправительственные организации, занимается спасением мигрантов у ливийского побережья.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, возглавляющий правую партию "Лига", также занимает пост вице-премьера страны. Он проводит политику ограничения количества принимаемых беженцев. В последние месяцы это приводило к конфликтам с организациями, занимающимися спасением мигрантов в море.
"Правительство Италии защищает границы и обеспечивает соблюдение законов, особенно от торговцев людьми"- заявил Сальвини во вторник. Политик считает, что спасательные шлюпки сопротивлялись указаниям ливийской береговой охраны и незаконно приблизились к Италии, вместо того чтобы отправиться в Ливию или Тунис.
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан (1)
Парламент Казахстана на совместном заседании верхней...
Франция не отпускает. Сенатору Сулейману Керимову предъявлены новые обвинения в Ницце (1)
Сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили...
Трамп допустил вступление еще одной страны в НАТО (1)
Президент США Дональд Трамп заявил, что "всерьез...
Итальянская полиция конфисковала спасательный корабль
Правительство Италии запретило швартовку очередному...
Наука о мыльных пузырях. Абелевская премия присуждена женщине-математику (1)
Абелевская премия, одна из самых престижных наград в...
TOP новостей
Шимоните ответила Сквернялису: Грибаускайте без особой критики подписала и налоговую и пенсионную реформу
"Сложно обуздать собственное эго и решать рабочие...
Один из лучших в мире производителей велосипедов находится в Литве (100)
Велосипедист, который вдруг стал обгонять всех,...
Новшества в системе подачи деклараций: изменения коснутся родителей
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) 20...
Спикера парламента Литвы неприятно удивила цена на прививку от кори (5)
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис...
Социологический опрос: прояснилось настроение литовских избирателей (8)
Лидерами рейтингов остаются Союз...