Италия выступила за создание центров миграции на родине беженцев

По словам Конте, следует предотвратить "рейсы смерти". Предложенные им европейские центры в странах происхождения мигрантов, а также в транзитных государствах должны ускорить процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Французский президент поддержал идею более тесной совместной работы с этими странами, однако не стал комментировать идею открытия европейских миграционных центров.

Макрон раскритиковал "ось согласных"

В то же время Макрон призвал проявить больше солидарности с Италией, в которую прибывает основная часть беженцев из Северной Африки. Кроме того, президент Франции высказался за проведение "радикальных реформ" в европейской миграционной политике, в частности, пересмотр Дублинского соглашения о перераспределении беженцев.

При этом Эмманюэль Макрон критично отозвался о создании в лице Германии, Австрии и Италии "оси согласных" с принятием радикальных мер по пресечению миграции в Европу. Ранее с этой идеей выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. "Я остерегаюсь подобных формулировок, они еще никогда в истории не приносили нам счастья", — заявил французский президент.

Встреча была под угрозой срыва

Встреча лидеров Франции и Италии в Париже оказалась под угрозой срыва после того, как Эмманюэль Макрон обвинил итальянские власти в "цинизме и безответственности" в связи с отказом принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. В свою очередь, Италия обвинила Францию в том, что страна принимает слишком мало беженцев. Позже Франция выразила готовность разместить у себябеженцев со спасательного судна.

На борту Aquarius находятся 629 нелегальных мигрантов. Какому количеству из них будет предоставлено убежище, пока неизвестно. Ранее судно отказались принять Италия и Мальта, 16 июня оно должно прибыть в порт Валенсии в Испании. Верховный комиссариат ООН по делам беженцев призвал безотлагательно спасти людей, терпящих бедствие в Средиземном море, отметив, что вопрос об ответственности и распределении этих мигрантов между странами ЕС можно будет решить впоследствии.