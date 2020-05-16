Италия с 3 июня снимает запрет на въезд и выезд из страны

До этих пор поездки между регионами, въезд в страну и выезд из нее разрешены только для подтвержденных потребностей по работе, в случае острой необходимости или по состоянию здоровья. С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в границах одного региона.

В правительстве подчеркнули, что в случае обострения эпидемиологической ситуации местные власти могут возобновить действие ограничительных мер. Поездки между регионами Италии могут быть запрещены в случае высокого риска заражения коронавирусом в этих районах. Также государственный запрет может быть введен на посещение и прибытие из стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Однако передвижения между Ватиканом или Сан-Марино и соседними территориями будут разрешены.

С 18 мая также возобновляются экономическая, производственная и социальная деятельность при соблюдении строгих правил безопасности. Право принятия решений дается главам региональных администраций, которые должны действовать исходя из эпидемиологической ситуации в той или иной области.

За несоблюдение предписаний предусмотрены санкции, которые включают денежный штраф, административную ответственность, временное закрытие того или иного заведения в случае выявления нарушений. Среди обязательных условий - соблюдение безопасной дистанции, ношение защитных масок и перчаток в закрытых помещениях, включая церкви, где возобновляются службы с участием верующих.

На днях также сообщалось, что итальянское правительство работает над созданием "туристических партнерств" для восстановления летнего туризма, в частности над созданием специальных коридоров с Россией, Германией и Китаем. По информации газеты Corriere della Sera, "туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне. Между тем российские власти неоднократно говорили гражданам, что в этом году на зарубежные поездки лучше не рассчитывать.

К работе планирует вернуться большинство итальянских музеев. Часть из них собираются открыться 18 мая, в Международный день музеев, часть - 2 июня, когда будет отмечаться Праздник Республики. При этом часы работы музеев будут сокращены.

Например, флорентийская Галерея Уффици готовит для посетителей термосканеры на входе, а для своих сотрудников - перчатки и защитные маски. Галерея будет отслеживать число посетителей, вход будет осуществляться по расписанию в конкретное время, сообщил РИА "Новости" представитель музея.

Накануне в Россию вернулся последний самолет с военнослужащими, помогавшими Италии бороться с пандемией коронавируса. Гуманитарная операция Минобороны России длилась 55 дней. В состав группы входили специалисты-эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи, терапевты и врачебные бригады с медицинским оборудованием.

Российские военные медики привлекались для лечения больных в наиболее пострадавших от коронавируса населенных пунктах Ломбардии и работали в полевом госпитале в Бергамо. Расчеты подразделений радиационной, химической и биологической защиты участвовали в санитарной обработке и дезинфекции объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспортных средств в итальянских городах.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Италии за весь период выявлено 223 885 случаев коронавируса, умерли 31 610 человек. В стране долгое время сохранялась худшая ситуация среди стран Европы, сейчас она находится на пятом месте в мире по числу заболевших и на третьем - по числу умерших.