"Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться", — добавил он после заседания кабинета министров в Риме. По словам Ди Майо, правительство поставило целью не превышать установленную планку дефицита в 2,4 процента от объема ВВП.

Вице-премьер сказал, что кабинет принял пакет мер, призванный обеспечить выполнение этой цели, включающий в числе прочего автоматический механизм контроля и продажу недвижимости, находящейся в госсобственности.

Еще до заседания кабинета, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что предлагаемый правительством проект бюджета обеспечит "больше занятости, больше пенсий и меньше налогов". "Если Европу это устраивает — тем лучше. Если Европу это не устраивает, мы все равно будем делать по-своему", — резюмировал он.

Еврокомиссия в октябре впервые отвергла проект бюджета страны-члена ЕС и потребовала от Италии внести коррективы в бюджетное планирование. Теперь Риму угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и высоким штрафам.